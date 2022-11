Venerdì 25 Novembre 2022, 07:10 - Ultimo aggiornamento: 07:25

PERUGIA - Una parola in più. Detta senza pensarci più di tanto, al telefono con un’amica per raccontarle dove stesse andando. Una parola che diventa “di troppo”. E che merita una punizione. Merita botte e umiliazione. Perché sei una donna e prima di raccontare qualcosa, qualunque cosa, devi capire se l’uomo è d’accordo o meno.

Perugia, autunno 2022. Non cento anni fa. Tra ragazzini. In cervelli che dovrebbero essere particolarmente allenati al rispetto dell’altro e della sua libertà, il germe della possessività e della visione della donna come un oggetto di proprietà si annida ed è pronto ad esplodere. Senza motivo. Perché non deve mai esserci un motivo per picchiare un’altra persona.

Succede così che, con i carabinieri nella sua scuola a parlare proprio di violenza nei confronti delle donne e di genere, oltre che di bullismo e persecuzioni attraverso social e gruppi whatsapp, qualcosa inizi a scricchiolare. Perché le botte e le umiliazioni sono un peso immenso da sorreggere per tutti, figurarsi per una ragazzina delle scuole superiori.

E allora ecco le parole uscire in modo quasi inaspettato. «Il mio fidanzato mi ha picchiato perché ho detto una parola di troppo. Ma forse ha ragione lui. Forse ho sbagliato. Non dovevo farlo...». Anche chi porta una divisa e certi orrori è abituato ad ascoltarli ormai quotidianamente, non può non rimanere impressionato. Anche perché bastano poche altre parole per capire come molto probabilmente non si sia trattato di un (comunque da condannare) atto isolato. Come la sofferenza della ragazzina si componga di atti di violenza, anche e soprattutto psicologica, procrastinati nei giorni.

È il momento di intervenire. Di accompagnare la ragazzina alla fine dell’incubo, alla luce in fondo al tunnel. I militari diretti dal capitano Tamara Nicolai hanno iniziato subito a farlo, e stanno continuando a farlo. Perché ora l’esigenza primaria è quella di non lasciare sola una persona che ha trovato la forza di chiedere aiuto.

GLI INCONTRI

A tu per tu con i ragazzi. Parlare con loro, e non solo del tema dell’incontro. Andare al cuore del problema, la violenza nei confronti delle donne e delle persone più deboli, utilizzando video con attori famosi. Parlando di «centinaia» di chat con «migliaia di messaggi» monitorati al comando di via Ruggia, di «ragazze italiane e straniere, diplomate e laureate» che subiscono la violenza quotidiana, di «casi in costante aumento» di mutilazioni di genitali, affinché la donna sia solo «un forno» per fare figli. Guardandoli dritto negli occhi e raccontando come tutto ciò accada nella loro città, magari a qualche centinaio di metri dalle proprie case. Questo, l’impegno della task force “scuole” dei carabinieri che oltre al comandante Nicolai vede in campo anche il maresciallo maggiore Claudio Zeni, comandante della stazione carabinieri di Perugia, e il maresciallo Tania Pasquini, comandante della stazione di Ponte Pattoli. Con i ragazzi che ascoltano, partecipano, dimostrano di sentire il tema in qualche caso (proprio come la loro collega di qualche giorno fa) molto da vicino. E invitandoli a denunciare, segnalare. «Perché le segnalazioni sono anonime e possono essere decisive».

Solo ieri, con l’approssimarsi della giornata odierna contro la violenza sulle donne, hanno parlato ai ragazzi del liceo Mariotti e dell’istituto superiore Pieralli. Mentre altri loro colleghi hanno fatto lo stesso al Baldelli Cavallotti di Città di Castello e allo Scarpellini di Foligno.