PERUGIA Al parco con i coltelli. A spaventare i ragazzini della loro età ma di fatto a tenere sotto scacco tutta una frazione. Anzi due, quelle di Villa Pitignano e Ponte Felcino. Un allarme dato qualche giorno fa dal parroco e riesploso in queste ore.

Una situazione problematica, denunciata con forza qualche giorno fa proprio dal parroco di Villa Pitignano e che la strada racconta come particolarmente critica. Problemi legati allo spaccio e alla presenza massiccia di balordi, «che vogliono farla da padrone» ma che da qualche tempo hanno assunto una dimensione ancora più preoccupante dal momento che vanno a riguardare direttamente ragazzini e bambini. Giovanissimi che vivono il parco di Villa Pitignano, nelle vicinanze della scuola, come un’area di incontro e di svago per l’estate e che invece vengono costantemente e quotidianamente terrorizzati da un gruppetto di altri ragazzini senza alcuno scrupolo. E che con i coltelli in bella vista rischiano di diventare particolarmente dannosi e pericolosi. Al punto che qualche residente della zona di Ponte Felcino e Villa Pitignano, ovviamente anche genitori, ha già trovato il modo di farsi sentire con le istituzioni cittadine per provare a fare qualcosa. Per risolvere una situazione potenzialmente drammatica. «Al parco adiacente la scuola primaria di Villa Pitignano ci sono dei ragazzi che girano coltelli alla mano - racconta un papà residente e particolarmente preoccupato e arrabbiato -. Un bambino che giocava al parchetto è stato avvicinato e circondato, per fortuna è riuscito a scappare. Quando ho saputo la notizia mi sono venuti i brividi per lui e la sua famiglia, visto che ha l’età di mio figlio». Fortunatamente, secondo quanto si apprende, il piccolo avrebbe trovato il modo di rifugiarsi a casa della nonna che abita nelle vicinanze. Ma c’è di più dal momento che qualcun altro racconta come persone che abbiano chiesto spiegazioni di questo girare con il coltello in mano siano state picchiate. Una situazione sempre più preoccupante.