Viola le misure anti-Covid per andare a minacciare la figlia: arrestato

PERUGIA - Viola le misure restrittive contro la diffusione del coronavirus e si reca a casa della figlia per minacciarla, tentando di forzare il portone di ingresso all'abitazione e prendendolo a pugni per sfondarlo. Un uomo di 54 anni è stato arrestato per atti persecutori e resistenza a pubblico ufficiale.

È stata la donna a chiamare, terrorizzata, il 113. Le volanti sono arrivate sul posto in pochi minuti e senza mai interrompere la comunicazione telefonica con la donna, dandole precise indicazioni al fine di mettersi in sicurezza, gli agenti hanno subito sentito le urla e le minacce dell'uomo e sono poi riusciti a bloccarlo. La donna ha raccontato le problematiche familiari che andavano avanti da tempo: una storia di violenza domestica che aveva portato i vari componenti della famiglia a disgregarsi e ad isolarsi dall'uomo, trasferitosi nel frattempo nel nord Italia. Il padre, nel tentativo di riallacciare i rapporti con i propri familiari, aveva tentato di convincerli con le solite argomentazioni per poi passare ad atteggiamenti sempre più pressanti, minacciosi e persecutori. L'uomo è stato anche indagato per inosservanza alle prescrizioni imposte dai recenti dpcm contro la diffusione del coronavirus.

