Perugia, incastrato per due ore nel pozzo: a 74 anni voleva salvare il cane caduto all'interno

PEEUGIA- Un Uomo di 74 anni è stato salvato dai vigili del fuoco dopo che è rinmasato incastrtao per due ore in un pozzo. L'uomo ha cercato di salvare il cane che era caduto nel pozzo. Il fatto è avvenuto a Ponte Felcino. Sul posto due squadre dei pompieri: una della centrale e una del distaccamento di corso Cavour. I vigili del fuoco hanno aiuttao l'uomo a uscire. Le sue condizioni sono buone anche se dopo due ore in quella posizione era particolarmente stanco e provato. Salvato anche il cane con un vigile del fuoco che si è calato nel pozzoa tsta in giù assicurato dalle corde dei colleghi.