Incendi, in provincia di Perugia giornata nera. Intervengono gli elicotteri

Domenica 15 Agosto 2021, 10:30

PERUGIA - Ieri ancora una giornata con l’emergenza incendi. Ieri diversi gli interventi che hanno tenuti impegnati i vigili del fuoco. Squadre Aib e Dos (anticendio boschivo e direttore operazione di spegnimento) sono intervenuto in tarda mattinata a Terrazzella nel territorio del comune di Panicale per un incendio che ha attaccato sterpaglie e bosco. Una volta finito di spegnere quell’incendio le squadre, insieme a vigili del fuoco del distaccamento di Città di castello, sono state dirottate a Niccone (Umbertide) anche in questo caso per le fiamme che avevano prima attaccato delle sterpaglie e poi si erano estese al vicino bosco. Per questo ultimo intervento il Dos ha fatto intervenire un elicottero che ha contribuito allo spegnimento. Nel pomeriggio incendi di sterpaglie a Mongiovino (Panicale) e a Montegualandro (Tuoro) dove in supporto ai vigili del fuoco di castiglione del Lago è intervenuta una squadra dei pompieri di Cortona e due elicotteri. Sul posto anche due squadre del comando provinciale di Perugia. L'incendio è stato spento nella serata di ieri.