Incendio in un garage a Perugia, arrestata la piromane

PERUGIA - Una donna italiana di 36 anni è stata sottoposta a fermo dalla polizia e condotta in carcerere

perchè ritenuta responsabile di avere dato fuoco ad un garage in un condominio di Perugia che è stato completamente evacuato perché invaso dal fumo. L'incendio era avvenuto llalla vigila delle Befana. L'evacuazione dello stabile, ricorda una nota della questura, era risultata complicata per la presenza, all'interno dei numerosi appartamenti, di decine di persone molto anziane e con difficoltà a deambulare. La donna si era già resa protagonista di altri incendi nella zona di Fontivegge per questo era finita in carcere.

