Perugia, viaggia in auto trasportando 10 chili di hashish e mezzo chilo di cocaina. In azione la polizia stradale

PERUGIA - Già in auto con 10 chili di hashish e nezzo chilo di coccaina. Arrestatod alla polizia stradale un 28enne. L'intervento è scattato lungo e/45, in località Sant’Andrea D’Agliano, Comune di Perugia, quando una pattuglia della Sezione Polizia Stradale di Perugia ha proceduto al controllo di un’autovettura, invitando il conducente a fare ingresso in un’area di servizio. Nel compiere la manovra l’automobilista maldestramente ha causato lo spegnimento improvviso del veicolo. Alla guida dell’autovettura è stato identificato un italiano 28enne di origini campane residente nelle Marche. Le circostanze di tempo e di luogo e l’atteggiamento dell’automobilista, hanno ingenerato sospetti nei poliziotti, i quali hannod eciso di approfondire il controllo. All’interno dell’auto è stata individuata una borsa, al cui interno, confezionati in pacchi rivestiti da nastro adesivo per imballaggi, sono stati rivenuti 10 chilogrammi di hashish e 500 grammi di cocaina. Il 28 enne è stato immediatamente arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, e l’autovettura sottoposta a sequestro. Al termine delle attività di rito l’arrestato è stato messo a disposizione dell'autorità giudiziaria presso il carcere di Capanne. Sono in corso ulteriori indagini per accertare la provenienza e la destinazione della droga.