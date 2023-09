Sabato 2 Settembre 2023, 09:06



C’era da aspettarselo. Il cantiere di viale San Domenico non riaprirà in tempo. Adesso c’è la corsa per evitare il caos con l’apertura delle scuole (quelle che anticipano) di lunedì 11. C’è la corsa perché a palazzo dei Priori gira un piano che dovrebbe garantire un pertugio a senso unico direzione San Girolamo verso via Ripa di Meana. Una soluzione tampone in attesa che venga chiuso la parte stradale del cantiere per la messa in sicurezza e bonifica del rischio idrogeologico del bacino di Santa Margherita.

Originariamente palazzo dei Priori aveva garantito che la strada sarebbe stata riaperta ieri. Infatti in tutte le comunicazioni del Comune la data ultima di conclusione di quella parte dei lavori veniva indicata in giovedì 31 agosto. Dopo che la chiusura è scattata, come raccontano i cartelli che bloccano la viabilità su viale San Domenico e danno indicazioni alternative, il 19 giugno. Bastava fare una passeggiata ieri mattina per vedere che la ditta di San Martino in Campo che sta lavorando in subappalto, era impegnata anche con la ruspa, ma i lavori sono troppo indietro per sparare in una chiusura di quella parte del cantiere in tempi celeri. Ecco perché in Comune stanno pensando a quella soluzione del seno unico, evidentemente sul tratto di viale San Domenico dove tornerà l’asfalto nel giro di una decina di giorni.

Quel cantiere non è solo guardato a vista oer la riapertura delle scuole, ma perché si trova in uno snodi chiave, anche con le scuole chiuse, della mobilità cittadina. Tra l’altro a Corso Cavour è in calendario, per venerdì, la Mezzanotte Bianca. E al Borgo Bello gli organizzatori stanno cercando di capire se il semaforo che gestisce il traffico per il senso unico alternato su via del Cortone verrà lasciato in funzione (nel tratto compreso fra il civico 41 e corso Cavour) con le auto dei residenti che entrano da corso Cavour oppure no. Insomma, quella data saltata rispetto alla parte stradale dell’opera di bonifica, crea non pochi dubbi e disagi.

Questo stralcio dei lavori per la bonifica e mezza in sicurezza del bacino di Santa Margherita sono stati consegnati il 19 giugno e prevedono una durata di 210 giorni con conclusione del cantiere prevista per il 14 gennaio del prossimo anno. A fronte di una base di gara di 1.101.61,88 euro, sono stati assegnati a una ditta abruzzese per 920.392 euro, cioè con un ribasso d’asta del 17,58%. Ditta abruzzese che ha subappalto i lavori a un’impresa locale.