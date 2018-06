di Riccardo Gasperini

PERUGIA - La stretta su sicurezza e decoro lanciata dai cittadini per l'area di via XX Settembre non si allenta. Anzi, crescono le iniziative di rilancio di un territorio dove il volontariato la fa da protagonista e dove c'è voglia di cambiamento. Così come crescono le zone che rientrano nell'azione di riqualificazione, contrasto al degrado e prevenzione.Su tema della sicurezza e del decoro, entrano nel già annunciato piano di installazione di telecamere anche le zone laterali dell'asse di via XX Settembre. Come quella dell'area verde fra via Pennacchi e via Adamo Rossi, un parco nel tempo oggetto di interventi di pulizia da parte dei cittadini angeli del verde dove si fa sentire il delicato nodo dell'abbandono di rifiuti e soprattutto siringhe. Una situazione emersa anche dopo l'ultima recente operazione di cura del verde e segnalata direttamente alle forze dell'ordine dagli stessi cittadini, che studiano un piano di recupero per quell'angolo.Un'idea, ancora da definire ma già messa sul piatto, è spuntata fuori: organizzare una cena e muoversi per il decoro dei giochi per i bambini. Fra le realtà che si stanno muovendo c'è pure l'associazione di quartiere Il Profumo dei Tigli (presieduta da Barbara Venanti) che per il rilancio di quello spazio verde guarda all'iniziativa della cena sia per la raccolta di fondi per l'installazione di telecamere (come lungo via XX Settembre) che per avviare una sistemazione (pulizia e verniciatura) dei giochi presenti. Quando? Il primo appuntamento, ancora tutto da definire, potrebbe tenersi fra la fine di giugno e l'inizio di luglio.Cresce dunque la raccolta fondi già avviata nelle scorse settimane per, come annunciato più volte su queste colonne, installare occhi elettronici lungo via XX Settembre grazie a un piano pensato in stretta sinergia con amministrazione comunale e forze dell'ordine. Dopo un apericena pasquale e un primo torneo di burraco, è previsto un nuovo appuntamento (probabilmente a fine estate, fra settembre e ottobre) per implementare la raccolta.L'idea dei tornei di burraco è anche al centro di un'altra raccolta fondi che si terrà nei prossimi giorni. A promuoverla è l'Ada, l'associazione dei diritti per gli anziani presieduta da Ada Girolamini (realtà che insieme ad altri gestisce il parco della Pescaia) e che vuole dotare la casetta del parco di un defibrillatore. L'evento si terrà il 21 giugno dalle 16,30. E' invece previsto per domani un altro appuntamento tutto rivolto al decoro di quella zona in fase di rilancio con il verde al centro. Nella fascia superiore dell'area verde, dalle 9, volontari e studenti (collabora la scuola Giovanni Cena con alunni e insegnanti) si troveranno per piantare alcune piante di frutti di bosco. Nei giorni scorsi gli angeli del verde si erano già dati appuntamento alla Pescaia per la sistemazione dell'angolo delle farfalle, voluto nell'ambito del Piedibus del benessere.