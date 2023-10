Domenica 8 Ottobre 2023, 09:16 - Ultimo aggiornamento: 09:31

Via la segnaletica turistica vecchia e caotica per far spazio a quella nuova, più precisa e puntuale. Le parole d’ordine del nuovo progetto che sta prendendo il via voluto dall’assessorato al Turismo e da Gabriele Giottoli, sono “omogeneità” e “semplicità”. «Dopo tanto tempo – ha spiegato Giottoli - siamo riusciti ad assegnare il bando per la segnaletica turistica della città. Un progetto molto importante anche per l’aspetto di decoro urbano». Una promozione e valorizzazione dei luoghi e del patrimonio artistico attraverso un progetto di cui la città sentiva sicuramente da tempo il bisogno.

CAOS IN CITTA’

Quel che si nota passeggiando per il centro storico è che negli anni la città ha vissuto, per quel che riguarda la segnaletica turistica, diverse stratificazioni da parte sia del pubblico quanto del privato, creando confusione soprattutto nei confronti di chi la città non la conosce. E poi c’è il problema del decoro urbano. Invece che orientare, le vecchie indicazioni rischiano di indurre all’errore. Così il Comune ha deciso di mettere mano alla situazione e rimettere un po’ di ordine. Il progetto prevede un finanziamento di 200mila euro da parte della Fondazione Perugia che andrà ad aggiungersi al contributo di 50mila euro a carico del Comune. Il bando di gara ha visto la partecipazione di venti aziende che si sono contese l’assegnazione della nuova segnaletica turistica cittadina.

LA SEGNALETICA

«La nuova segnaletica – ha detto ancora l’assessore - sarà caratterizzata da una estrema semplicità di utilizzo con informazioni precise e puntuali da parte di tutto il pubblico, in particolar modo pensato per i turisti che negli ultimi anni hanno scelto Perugia come meta in cui trascorrere le proprie vacanze». Ad occuparsi dei lavori, il raggruppamento temporaneo formato da Roi Italia e da Ingeomod, che hanno vinto la selezione che hanno già preso forma con la collaborazione di associazioni, il tavolo del centro storico e i musei per concordare i punti esatti nei quali posizionare la segnaletica. Il moderno sistema di cartellonistica si integra anche con l’applicativo PerugiaInApp che con il gemello digitale cittadino. Nella fase di progettazione Quando si inizia? Da subito, assicurano dal Comune, perché l’esigenza è quella di velocizzare quanto più possibile i tempi. Il primo passo, come si è detto, è quello di ripulire dalle insegne vecchie zona per zona la città. Il termine massimo è quello di presentare la nuova segnaletica cittadina entro l’estate 2024. Zona dopo zona ripulita e riallestita con la nuova segnaletica turistica, vedrà, come già accaduto nella fase preliminare della progettazione dei mesi scorsi, la condivisione con le associazioni, i musei e gli enti di quel borgo.