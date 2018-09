PERUGIA - Via libera al Daspo urbano da parte del consiglio comunale ha approvato lunedì pomeriggio, su proposta del vice sindaco Urbano Barelli, la modifica del regolamento di polizia urbana.

Nel lungo elenco di aree interessate alla tutela con multe e allontanamento c’è il centro storico, la zona della stazione, ma ci sono anche i parchi cittadini, le aree delle scuole e delle università e anche dove viene svolta la Fiera dei Morti durante i giorni della manifestazione tanto cara ai perugini.

A tutela di quei luoghi, prevista la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 100 a euro 300 accompagnata da ordine di allontanamento dal luogo in cui è stato commesso il fatto, a carico di chiunque ponga in essere condotte che impediscano l’accessibilità e la fruizione delle infrastrutture in violazione di divieti. L’ordine di allontanamento vale anche per i casi di ubriachezza manifesta in luogo pubblico, di atti contrari alla pubblica decenza in luogo pubblico, nonché per l’esercizio abusivo del commercio su aree pubbliche e per i parcheggiatori abusivi.

Durante il dibattito (la pratica ha visto il sì di maggioranza e Cinque Stelle e l’astensione di Pd e Scarponi) frizioni tra lo stesso Barelli, Rosetti (M5s) e Bori (Pd) sulla procedura adottata per illustrare la pratica.

Lunedì 17 Settembre 2018



