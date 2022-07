Perugia, don Ivan Maffeis nuovo vescovo. Arriva dal Trentino

PERUGIA Don Ivan Maffeis, parro di Rovereto, è il nuovo vescovo di Perugia che succederà al cardinale Gualtiero Bassetti. L’annuncio è stato dato dal vescovo ed amministratore diocesano monsignor Marco Salvi nella cattedrale di San Lorenzo, in contemporanea con la Sala Stampa della Santa Sede e l’Arcidiocesi di Trento. Don Ivan Maffeis è nato a Pinzolo in Trentino nel 1963, è stato direttore del settimanale Vita Trentina dal 2000 al 2010, nonché direttore di Radio Studio Sette in-Blu e responsabile dell’Ufficio stampa e comunicazioni sociali della diocesi di Trento. Dopo più di dieci anni di impegno in seno alla Conferenza Episcopale Italiana (Cei), nel 2020 don Ivan Maffeis, aveva fatto ritorno in Diocesi di Trento per essere parroco delle comunità di Rovereto-S. Marco e S. Famiglia, Trambileno, Vanza, Noriglio, Terragnolo.Don Ivan aveva lasciato Trento nel 2009 per diventare Vicedirettore dell’Ufficio Comunicazioni Sociali della Cei che passò poi a dirigere nel maggio 2015 (fino a settembre 2019) anche con il ruolo di portavoce dei vescovi. A ottobre dello stesso anno venne nominato Sottosegretario della Cei, stretto collaboratore dei cardinali presidenti Angelo Bagnasco e, poi, Gualtiero Bassetti.