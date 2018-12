Perugia, vendetta degli spacciatori in corso Garibaldi: distrutta auto del prete

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PERUGIA - In corso Garibaldi sono sicuri: la Polo di don Fernando Sulpizi mezza distrutta la notte tra mercoledì e giovedì è stata l’obiettivo di una vendetta. E anche il prete che vive la sfida del quartiere agli spacciatori, lo conferma. Risponde al telefono con parole quasi sussurrate di chi ne ha viste tante, ma non molla: «Immagino che possano essere stati loro. Io, onestamente, non ho ricevuto minacce da nessuno. Magari se la sono presa con me perché qualche parrocchiano gli ha detto che se ne devono andare».Una reazione brutale alle parole della gente di corso Garibaldi. Come sono state brutali le due aggressioni subite in poche mesi da Michele Radicchia, lo chef di Cammino Garibaldi che sfida, quasi ogni sera quando esce dal locale, i tunisini che spacciano.Don Fernando racconta: «Hanno spaccato tutti i vetri meno il parabrezza. No, dentro non hanno preso nulla. Adesso vado dai carabinieri della stazione Fortebraccio a denunciare tutto. Ho fatto anche le foto». La vecchia Polo è lì, davanti alla chiesa di Sant’Agostino, in piazza Lupattelli, con i vetri a pezzi. «È - dice il parroco-una situazione complicata. Entrano in chiesa, chiedono soldi. L’ultima volta che hanno rubato la cassetta delle offerte me l’hanno ritrovata in un prato a Ponte d’Oddi». Dentro la chiesa c’è una telecamera di sicurezza, ma non scoraggia i balordi agli assalti e alla questa anche violenta. Ci sono le telecamere che proteggonola sede regionale dell’Esercito e chissà se sarà utile per le indagini dei carabinieri che già avrebbero chiesto di visionarle.Don Fernando è stato solo l’ultimo obiettivo del raid degli spacciatori. La sera prima è stata assaltata l’auto di un turista tedesco e anche un distributore di panini e bibite. «Qui si muovono i tunisini e i loro clienti», racconta un residente. Hanno fatto di nuovo danni anche al parco.Corso Garibaldi ha paura. L’assalto contro l’auto del prete è un tiro che si alza e che apre un altro fronte nella lotta al degrado eai balordi. Per quel prete il quartiere si sta già mobilitando. Una raccolta di firme per fare in modo che non vada via all’inizio dell’estate. Perché c’è il timore che senza padre Fernando Sant’Agostino e San Michele Arcangelo rischiano di rimanere vacanti. Significherebbe perdere due presidi oltre che due pezzi che fanno la storia della città.