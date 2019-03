Perugia, vanno ad asparagi e trovano cocaina

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PERUGIA - La polizia ha rinvenuto e ssequestrato, in un anfratto che costeggia una zona boschiva in strada Cerruti a Montemalbe, un barattolo in plastica contenente 20 dosi di cocaina, accuratamente confezionate con cellophane termosaldato e pronte per lo spaccio, per un peso complessivo di 16 grammi di stupefacente.L’ operazione venerdì mattina, dopo che una coppia di perugini, residenti in centro, si era diretta in zona alla ricerca di asparagi selvatici, che iniziano a spuntare grazie al sole di questi giorni. A un certo punto in un anfratto nel terreno ai piedi di un albero hanno notato questo barattolo, seminascosto nel terreno forse spazzato via dal vento di questi giorni, che ne ha appunto permesso una parziale emersione dal terriccio che lo ricopriva.All’ interno hanno notato le tipiche palline contenenti presumibilmente stupefacente e hanno allertato il 113. La polizia scientifica ha poi appurato che si trattava cocaina di buona qualità.Al dettaglio avrebbe fruttato circa 1.400 euro. Le indagini della polizia proseguono per individuare chi utilizzava questo singolare nascondiglio.