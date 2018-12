Ultimo aggiornamento: 17:47

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PERUGIA- L’incubo furti non trova pace nemmeno sotto le feste. Inevitabile, anzi, che proprio tra vigilia, Natale e santo Stefano siano stati diversi gli allarmi suonati nelle abitazioni per lunghe ore vuote perché i proprietari erano da parenti e amici oppure in vacanza.Non è neanche un caso come i colpi siano avvenuti in certi orari. Come quello in zona San Sisto: secondo quanto si apprende, i banditi sarebbero entrati in azione in uno degli appartamenti di un condominio tra le 17 e le 19 del giorno della vigilia di Natale, quando molto probabilmente non solo i proprietari ma anche i loro vicini erano fuori dai loro appartamenti per le ultime spese di Natale o perché partiti per qualche meta di villeggiatura.I banditi, secondo quanto ricostruito dalle vittime, sono entrati nell'appartamento ed evidentemente erano sicuri di non essere scoperti, dal momento che avrebbero danneggiato le finestre dell’abitazione e fatto anche diversi danni all’interno. Se ne sono poi andati con un bottino consistente, composto da oggetti preziosi e pare anche contante lasciato in casa.Appare dunque abbastanza evidente la presenza di un basista che possa averli indirizzati verso quell’appartamento, non solo per quanto si sia pensato potesse esserci nell’appartamento ma anche per la sicurezza che i proprietari non sarebbero tornati a breve.