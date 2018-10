Università, Santambrogio rompe gli indugi: «Ecco perché mi candido a rettore»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PERUGIA - Rompe gli indugi e avanti. Partito un po’ in sordina rispetto ad altri, Ambrogio Santambrogio ha deciso di ufficializzare la sua decisione di correre per Palazzo Murena. «Desidero un confronto pubblico e leale sul futuro del nostro Ateneo - spiega Santambrogio - la cui guida non può essere oggetto di discussione nei conciliaboli o nelle cene. Alle voci di corridoio preferisco la trasparenza».«Dal 2014 sono direttore del dipartimento di Scienze politiche. Un’esperienza amministrativa caratterizzata da ottimi risultati, sul versante scientifico e didattico-organizzativo, che mi ha consentito di maturare una buona conoscenza della struttura universitaria perugina, delle sue problematiche e delle sue straordinarie potenzialità. Da qui l’idea di mettere questa esperienza al servizio dell’Ateneo».«Innovazione. Il nostro Ateneo ha tutto (tradizione, strutture e persone) per diventare una realtà di profilo europeo. Ha ottimi ricercatori in tutti o quasi i campi scientifici. Bisogna dare loro la possibilità di diventare protagonisti della ricerca internazionale. Serve per questo un progetto collettivo, che coinvolga tutte le componenti universitarie. Sto lavorando a questo progetto e conto di metterlo presto a disposizione per un confronto costruttivo».«È una delle istituzioni guida del territorio. Le sue radici cittadine non devono però risolversi in una forma di compiaciuta chiusura provincialistica. Bisogna invece incentivare un’identità aperta. L’Ateneo deve essere perugino, umbro e proiettato sulla dimensione internazionale. In questo modo può meglio contribuire anche a costruire una classe dirigente per la nostra regione, che sia radicata nel territorio, ma dotata di una visione globale. E può dare ai giovani che studiano a Perugia una rete di contatti e relazioni utile per accrescerne la formazione e il profilo professionale».«Si può essere immuni ai veleni. Io cercherò di esserlo. Anzi, formulo l’auspicio che questa campagna elettorale possa essere un momento di riflessione collettiva sul futuro della nostra Università. Io farò del mio meglio perché sia così».«Alcuni sono amici che conosco da tempo. Con altri, invece, ho una minore frequentazione. Da parte mia c’è rispetto per tutti, ma non posso negare che con alcuni ho maggiori affinità. Cercherò di far valere al meglio quelle che sento essere le mie caratteristiche: un candidato indipendente, che conta soprattutto sulla forza dei suoi argomenti».«Leale collaborazione nell’assoluta indipendenza dei ruoli».«Prendo spunto dall’ultimo libro di Nando dalla Chiesa, che si intitola “Per fortuna faccio il prof”, in un mondo in cui anche il nostro ruolo sta perdendo di prestigio, occorre valorizzare al meglio le nostre possibilità e funzioni. Un buon Ateneo è quello che mette i docenti nella condizione di essere orgogliosi del proprio lavoro valorizzandone la missione scientifica e formativa».«In questo caso bisognerebbe scrivere un libro dal titolo “Per fortuna lavoro all’Università di Perugia”. Abbiamo grandi competenze tecniche spesso poco valorizzate. Snellimento burocratico, semplificazione delle procedure e valorizzazione delle competenze sono i tre elementi di una formula vincente, che per riuscire ha bisogno di un clima di collaborazione e reciproca fiducia».«Devono sentirsi sempre più protagonisti. Per me, la parola chiave è partecipazione. Nelle aule, nei seminari, nei laboratori, negli organi decisionali. Inoltre, vorrei dire loro che Perugia è una città straordinaria. Piena di occasioni di cultura e di incontro. Il luogo ideale dove studiare».«Un buon rettore, destinato a lasciare un’eredità positiva. Penso al suo impegno sul versante della didattica e per migliorare i servizi agli studenti. E al clima di ragionevole dialogo e fiducia che è riuscito a ristabilire tra tutti. Ci sono poi le sue qualità umane: Moriconi è una persona schietta e trasparente».«I numeri parlano chiaro: da diversi anni quello di Perugia è primo tra i grandi Atenei italiani. Si tratta di partire da questo risultato per cercare di fare di più, sapendo che è possibile e necessario alla luce delle sfide che ci aspettano».«La mia scelta strategica è: Medicina ai medici. Nel senso che bisogna garantirne l’autonomia e riconoscerne il ruolo fondamentale. Ma Medicina non può essere un’isola. Deve anzi funzionare da traino, sul piano didattico e della ricerca, per l’intero Ateneo. Non nascondo che ci sono da superare degli antagonismi e degli eccessi di personalismo. Per farlo servono doti di equilibrio e moderazione che credo di possedere. Inoltre occorre affrontare il nodo, ancora non pienamente risolto, dei rapporti con la Regione».«Il mio non è certo un nome di origine etrusca, ma essendo arrivato a Perugia da studente, più di quaranta anni fa, mi sento a tutti gli effetti più perugino e umbro».