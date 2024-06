Perugia, un quartiere in festa con Wivi il Parco: passeggiate a cavallo e camminate ecologiche a Ponte San Giovanni

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PERUGIA - Passeggiate a cavallo, camminate ecologiche, momenti musicali. È stata un successo l’edizione 2024 di Wivi il parco, evento organizzato dalla Pro Ponte insieme per vivere ed Etrusca Onlus in stretta sinergia con le attività commerciali di Ponte San Giovanni. Sono stata tantissime le persone che, domenica scorsa, hanno animato il parco Pascoletti, sede dell’evento, che si sviluppa lungo via della Scuola. Risveglio al parco è stato il primo appuntamento della giornata, con una lezione di yoga proposta da Jessica Moroni. A seguire spazio a pedalando insieme con Fiab Perugia Pedala e le e-bike di Renty byke. La Pro Ponte, sempre attenta ai temi dell’ambiente e dell’ecologia, ha proposto il Plogging, cioè una camminata con raccolta rifiuti in collaborazione con Gesenu, che ha provveduto subito al recupero dei numerosi sacchi pieni di rifiuti di ogni genere. E dopo yoga, bici e camminate è stata proposta la visita alla scoperta delle piante dell’Oasi del respiro sotto la guida Aldo Ranfa e Gianfranco Mincigrucci.Nel pomeriggio il parco si è animato con varie attività e la partecipazione di famiglie intere: in programma passeggiate a cavallo, giochi di legno a cura di Iogiocovunque-Ludobus, con grandi e piccini a contendersi, sui tavoli, giochi vecchi e nuovi. Presente l’attivissimo gruppo scout di Ponte San Giovanni con la proposta di erbe aromatiche raccolte e confezionate in vasetti nel loro laboratorio. Poi PonteKids-Centro Pace Assisi e il Borgo con letture per e con bambini. Spazio anche ai numerosi amici a 4 zampe con lo stand Facciamo cagnara, con un educatore cinofilo e pet therapy. Grande partecipazione degli alunni delle quinte classi di quattro scuole primarie per la premiazione del primo concorso Velimna, gli Etruschi del Fiume, con l’esposizione degli interessanti elaborati iscritti nei diversi settori del concorso. Sandro Allegrini e Antonello Palmerini (presidente Pro Ponte) hanno condotto l’evento alla presenza di alunni, insegnanti, dirigenti e membri della giuria coordinata da Luana Cenciaioli, direttore scientifico di Velimna. Tra gli ospiti la scrittrice Sara Allegrini, autrice di numerosi libri per giovani. Momenti musicali con la Recovery Band e il concerto spettacolo del gruppo Outside Band, sul palcoscenico del teatro degli Etruschi. L’organizzazione ha ringraziato anche al gruppo di cucina della Pro Ponte che ha servito grigliate, torte, panini, pizze e sangria. «Il numeroso pubblico intervenuto ha potuto conoscere e apprezzare sia l’attività della Pro Ponte che i lavori al parco che prevedono spazi attrezzati per bambini, anziani e disabili oltre al completamento della pista ciclabile e altri interventi previsti dai progetti Pinqua».