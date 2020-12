PERUGIA - Una versione inedita del Piedibus scolastico per un’occasione davvero speciale. Andare alla scoperta della magia del Natale che ha avvolto il quartiere. Quello di Santa Lucia, dove ieri pomeriggio i grandi protagonisti sono stati i più piccoli. I bambini della scuola Primaria che, insieme agli accompagnatori, sono andati alla scoperta delle vetrine dei negozi di zona addobbate con i loro disegni, dei due presepi allestiti nel quartiere (uno al parco e uno in un locale commerciale al momento vuoto, messo a disposizione dalla proprietà) e delle luminarie. I fili luminosissimi sono tornati grazie all’impegno della Proloco e dei commercianti di zona. Donatella Seppoloni, presidente dell’associazione, spiega che «in questo lungo periodo di emergenza come Proloco, che ha la vocazione dell’aggregazione, non abbiamo potuto organizzare nulla. È però nato questo progetto di Natale che ha visto il contributo di tutti, una piccola iniziativa ma importante in tempi di Covid. Con la Proloco si è mobilitata la scuola, il Comune, i commercianti, libero professionisti e l’azienda Spagnoli». Al centro di tutto ci sono i più piccoli che ieri, in tutta sicurezza, hanno passeggiato per le vie del proprio quartiere ammirando i propri disegni usati come addobbi, le luci e i presepi. Un momento di festa, un segnale positivo in un periodo difficile che il quartiere vuole superare facendo rete con progetti come quello della raccolta alimentare per aiutare chi è in difficoltà e con iniziative come quella pensata per regalare un sorriso in occasione del Natale.

