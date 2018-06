PERUGIA - Ubriachi alla guida, un pericolo per se stessi e per gli altri: nei guai tre ragazzi dopo i controlli scattati nella notte tra sabato e domenica per prevenire il fenomeno dell'abuso di alcol prima di mettersi al volante. I controlli, che hanno visto impegnate diverse pattuglie della stradale, si sono svolti tra Perugia e Bastia. Ai tre conducenti risultati avere valori nel sangue superiori al consentito dal codice della strada, sono state ritirate le patenti e sono in corso anche tutti gli accertamenti di natura amministrativa nei loro confronti.



Imputabile con molta probabilità all'alcol anche un incidente avvenuto alle prime ore di domenica alla periferia del capoluogo: sul posto gli agenti della polizia municipale che, oltre a rilevare l'incidente, come da prassi hanno disposto gli accertamenti del caso per stabilire se il conducente fosse sotto l'influsso di alcol e droghe mentre stava guidando. Non risultano coinvolte altre persone e auto.

Domenica 17 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 12:25



