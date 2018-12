Perugia, ubriachi e drogati al volante: chi finisce contro un palo e chi tenta di sfuggire alla polizia

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PERUGIA - Ubriachi e drogati al volante. Inseguimenti con la polizia e auto contro i pali della luce. Succede tutto in poche ore, tra Perugia e Magione.Nel pomeriggio di giovedì intervento degli agenti della polizia locale di Magione: un 50enne della zona, dopo essere uscito di strada con la propria auto è andato a schiantarsi contro un palo della luce. Sul posto è intervenuto il 118 che ha trasportato l’uomo all'ospedale Santa Maria della Misericordia dove è stato ricoverato in prognosi riservata. Sottoposto agli esami clinici per il controllo del tasso alcolemico, è stato trovato positivo sia all’alcol che alle droghe.Da Magione a Perugia. Un'azzardata manovra per sfuggire ad un posto di controllo della polizia. Il tentativo non va a buon fine perché, sebbene l’auto effettua una pericolosa inversione a "U" tentando di darsi alla fuga, in zona c’è un’altra volante che, avuta notizia via radio della manovra, intercetta l’auto sospetta. Dopo un breve inseguimento gli agenti riescono a bloccare la macchina sottoponendo all'alcol test il conducente: si tratta di un 34enne risultato alla guida con un tasso alcolemico oltre i limiti previsti dalla legge. Oltre alla denuncia, è scattato il ritiro della patente e la segnalazione alla prefettura.