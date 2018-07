Perugia, tutti di corsa al parco, anche i topi

di Fabio Nucci

PERUGIA - Scorrazzano ormai abitualmente ai lati del torrente Genna, accompagnando podisti e camminatori che quotidianamente frequentano il percorso verde di Pian di Massiano. Una serie di colonie di topi si aggirano in particolare nel tratto adiacente alla pista ciclabile dove nei giorni scorsi sono “riemersi” numerosi.

Mercoledì è bastata una foto postata su Facebook per scatenare l’indignazione dei frequentatori del polmone verde della città vedendo nella presenza di roditori, almeno una ventina di piccola taglia. Un elemento di degrado ma anche di pericolo vista l’assidua frequentazione anche da parte di famiglie e bambini.

Il fenomeno è stato fatto notare agli operatori dell’Agenzia forestale (ex Comunità montana) che ogni giorno di occupano della pulizia del percorso. Anche loro, oltre a numerosi cittadini, hanno fatto notare il proliferare di topi al Comune che ha disposto un intervento straordinario.

«Visto il carattere di eccezionalità della presenza di roditori nell’area verde di Pian di Massiano, più volte segnalato, ha affidato un incarico aggiuntivo di derattizzazione all’azienda aggiudicataria del servizio ordinario».

Il piano prevede la derattizzazione e l’installazione di almeno 20 box in poliuretano per il monitoraggio dei roditori, riforniti di esca, posizionati a 50 metri l’uno dall’altro. A tale attività segue un monitoraggio con ispezione-trappola, sanificazione box, sostituzione esca ed eventuale sostituzione del presidio di controllo, con un minimo di 3 derattizzazioni e 3 monitoraggi ogni dieci giorni.

Su suggerimento dell’Ufficio disinfestazioni della Usl e in seguito a un sopralluogo effettuato con tecnici del Comune e della ditta, è stato deciso di attivare, dai primi di agosto, un programma straordinario di derattizzazione viste le numerose colonie localizzate nella zona del laghetto recintato e dell’alveo del canale.

Le trappole saranno quindi collocate anche lungo il perimetro del bacino e lungo l’asta del canale (almeno 1 erogatore ogni 50 metri). In seguito sono stati programmati controlli ogni due settimane, con verifiche e sostituzione delle esche ogni due mesi fino a dicembre.

