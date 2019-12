Perugia, truffe da un milione con i bancomat: sei arresti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PERUGIA - La Polizia di Stato, con il decisvo supporto della Postale di Perugia, ha eseguito 6 misure cautelari a carico di una organizzazione criminale, residente nell'hinterland napoletano ma operativo su tutto il territorio nazionale, i cui appartenenti sono indagati per i reati di associazione per delinquere finalizzata alla sostituzione di persona, al furto aggravato e all'indebitoutilizzo di carte di pagamento elettronico.Le indagini sono state avviate nel luglio 2018 a seguito delle segnalazioni presentate da alcuni Istituti di Credito.Le attività investigative, coordinate dalla Procura della Repubblica, sono state eseguite utilizzando anche attività tecniche e sistemi di tracciamento elettronico per consentire di accertare l'esistenza di un'associazione per delinquere operante su tutto il territorio nazionale, composta da numerosi pluripregiudicati (almeno 10).Il profitto illecito ha portato nelle casse dell'organizzazione criminale più di un milione di euro. Le carte interessate dalle frodi sono centinaia. Le indagini sono state sviluppate, con il coordinamento dal Servizio Centrale Polizia Postale e delle Comunicazioni - Sezione Financial Cyber Crime, dal Compartimento Polizia Postale per l' Umbria con la collaborazione dell'omologo Reparto per la Campania, nonché il concorso nelle operazioni del Reparto Prevenzione Crimine di Napoli e del Commissariato di Polizia di Giugliano della Questura di Napoli.