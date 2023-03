Perugia, truffa con il bonus facciate: sequestrati dieci milioni di euro

Il Nucleo di Polizia economico-finaziaria della Guardia di Finanza ha eseguito un decreto di sequestro preventivo da 10 milioni di euro emesso, su richiesta della Procura di Perugia, dal gip nei confronti di tre società e altrettante persone fisiche che, sulla base degli elementi probatori emersi dalle indagini preliminari, informa una nota della Procura a firma di Raffaele Cantone, risulterebbero coinvolte in una frode relativa al "bonus facciate" ovvero l'agevolazione fiscale, introdotta dal Governo per rilanciare l'economia dopo la crisi generata dalla pandemia e consistente nella detrazione d'imposta delle spese sostenute, per interventi finalizzati al recupero o restauro degli esterni degli edifici. In particoloare una società con sede legale a Pereugia ma nella disponibilità di alcune opersone di origine campana, avrebbe acquisito la titolarità di crediti artificiosamente creati, in parte presenti nel proprio cassetto fiscale e in parte ceduti a terzi o a intermediari finaziari, e quindi monetizzati.