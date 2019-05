Perugia, trovato morto l'anziano finito nel torrente per il maltempo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PERUGIA - Giovedì mattin era stata trovata l'auto. Nel primo pomeriggio i vigili del fuoco hanno trovano nel torrente Caina il corpo di Gino Brizi, l'anziano di 75 anni scomparso martedì. Non è escluso che l'anziano sia finito nel torrente per colpa del maltempo. Le ultime tracce lo avevano segnalato nella tra Solomeoe Castel del Piano. L’allarme era stato dato dai familiari ai carabinieri di Corciano che sulla base del piano predisposto dalla Prefettura di Perugia avevano subito attivato le ricerche chiamando ad operare i vigili del fuoco. Gli stessi hanno inviato sul posto mezzi ed uomini costituendo un posto di comando avanzato, per coordinare le attività di ricerca con il supporto di proprio personale esperto in topografia applicata al soccorso.Sul posto oltre al funzionario della prefettura, ai carabinieri anche personale del Sasu (soccorso Alpino Speleologico Umbria).I vigili del fuoco, coordinati dal comandante provinciale Michele Zappia nei giorni scorsi sono intervenuti oltre che con proprio personale Speleo Alpino Fluviale sceso in acqua con appositi gommoni, anche con personale sommozzatori provenienti da Firenze e da Viterbo. La zona, nelle prime ore della ricerca è stata sorvolata da un elicottero dei vigili del fuoco del nucleo di Arezzo.