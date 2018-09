Perugino trovato morto a Cesenatico

PERUGIA - Un uomo di Perugia di 73 anni è morto venerdì pomeriggio dopo essere finito con la sua automobile in un canale a Cesenatico. L'anziano era scomparso da Perugia la sera prima e sui social network si erano diffusi gli appelli per ritrovarlo lanciati da familiari e amici. Venerdì pomeriggio poi con la sua Ford Fiesta grigia è finito dentro il canale della località romagnola.



I pescatori presenti hanno subito provato a recuperarlo, ma per lui non c'è stato niente da fare. Sono poi intervenuti vigili del fuoco, sommozzatori e carabinieri. Secondo i testimoni oculari l'auto sarebbe arrivata a grande velocità direttamente nel canale, non è chiaro che a causa di un malore o del gesto volontario.