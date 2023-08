Venerdì 25 Agosto 2023, 09:00

Poco più che ragazzini, uno studente e uno nemmeno maggiorenne. E finiscono nei guai per questioni legate alla droga, tra chi la spaccia e chi la usa. A soli 19 e 16 anni, entrambi perugini e incensurati: un dato rilevante, in risposta a chi pensa di poter cristallizzare il fenomeno della vendita e del consumo di droga in realtà esclusivamente straniere. Mentre si tratta, con tutta evidenza, di un problema che investe tutta la società e tutte le famiglie. Un dato che emerge dagli ultimi servizi mirati effettuati dai carabinieri della Compagnia di Perugia, impegnati nei controlli finalizzati al contrasto delle baby gang, dei reati contro il patrimonio, lo spaccio e l'uso di droga e a tutela della sicurezza stradale nell'area di Ponte Pattoli. È qui che i militari hanno trovato uno studente diciannovenne, perugino e incensurato, con 35 grammi di hashish nella proprio auto. Dopo gli accertamenti, il giovane è stato denunciato all'autorità giudiziaria per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Ancora più piccolo, appena 16 anni, l'altro studente trovato in possesso di altri due grammi di hashish e quindi segnalato all’Ufficio territoriale del governo del capoluogo come assuntore di sostanze stupefacenti. Sempre nell'ambito dello stesso servizio, condotto dai militari della Stazione carabinieri di Ponte Pattoli, dall’Aliquota di Primo Intervento e dalla Sezione radiomobile di Perugia, sono state anche controllate 19 persone sospette e 16 autovetture.