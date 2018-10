PERUGIA - Indaga la squadra mobile della questura sulla morte di una richiedente asilo di 24 anni trovata morta giovedì pomeriggio in una struttura che ospita i rifugiati a Corciano. Sul corpo della giovane, che si trova in Italia da sei mesi, verà effetuata l'autopsia per avere certezze sulle cause della morte. A chiedere aiuto altre persone che si trovavano nella struttura alle porte di Corciano. Inutili i soccorsi del 118. © RIPRODUZIONE RISERVATA