PERUGIA - Il corpo senza vita di una donna di 85 anni è stato ritrovato nella serata di venerdì in zona Conservoni di San Marco. L'anziana è morta nella propria abitazione. Sul posto sono intervenuti vigili del fuoco, ambulanza del 118 e forze dell'ordine.



Secondo quanto si apprende, la donna da almeno un paio di giorni non aveva dato più notizie. I soccorsi sono stati attivati da un parente: una volta entrati in casa, pompieri e personale del 118 hanno trovato il corpo della donna a terra privo di vita. Accertamenti in corso, anche se secondo le prime risultanze si tratterebbe di una morte seguita a un malore. © RIPRODUZIONE RISERVATA