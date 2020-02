Perugia, troppo gas per far esplodere il bancomat: salta anche il colpo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PERUGIA - Il colpo era studiato bene, ma evidentemente non le concentrazioni di gas da usare per far esplodere il bancomat preso di mira. E così in aria c'è andato non solo il bancomat stesso ma anche il furto.Succede nella notte tra mercoledì e giovedì, a Pila. Un botti sveglia i residenti intorno alle due del mattino: proviene dal bancomat dell'ufficio postale, preso di mira dai ladri.Pochi secondi per provare ad arraffare i soldi all'interno e scappare, ma qui arrivano le brutte notizie per i ladri: il gas usato evidentemente era troppo e la maggior parte dei soldi contenuti all'interno del bancomat resta bloccata, addirittura quasi fusa, con le varie parti del macchinario per ritirare contanti.Il botto e le misure di sicurezza sono però tali che i ladri devono scappare con la massima celerita: sul posto, oltre ai vigili del fuoco per spegnere le fiamme originate dall'esplosione e fare tutte le verifiche del caso, anche polizia e guardia di finanza. La caccia alla banda del troppo gas è partita subito.