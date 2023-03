Da Perugia a Trasimeno, torna la cicloturistica "Francesco nei sentieri"

PERUGIA - Torna l'appuntamento con la manifestazione cicloturistica d'epoca “Francesco nei sentieri”, giunta all'ottava edizione. Domenica 2 aprile da piazza IV Novembre, a Perugia, la carovana di ciclisti in abiti d'epoca e biciclette costruite prima del 1987 partirà alle 8.30 per poi dirigersi verso San Mariano, Ponte Pattoli, Umbertide, Castel Rigone, Passignano sul Trasimeno, Monte Colognola, San Savino, Villa, Capocavallo e fare ritorno infine nell'acropoli perugina, per un totale di 110 chilometri.

«Continua, così, il coinvolgimento del comprensorio del lago Trasimeno e dell'Umbertidese - ha spiegato Cesare Galletti, presidente dell'Asd Francesco nei sentieri - sempre nell'ottica della realizzazione del percorso cicloturistico “a tabellazione permanente” dell'alta Umbria, a cui hanno aderito 26 Comuni. Accanto alla cicloturistica, nel weekend l'associazione ha promosso un programma di eventi che coniugano il ciclismo, la cultura e la promozione del territorio».



In particolare, venerdì 31 marzo ci sarà l'apertura della mostra “Le bici dei Campionissimi”, allestita nella sala espositiva di Palazzo Graziani. In esposizione le biciclette cavalcate da Fausto Coppi e dai suoi gregari, tra questi Marco Pantani, Gino Bartali, Francesco Moser, Michele Dancelli, Felice Gimondi, Roger de Vlaeminck.Sabato primo aprile, alle 14.30 e alle 15, ci saranno invece due turni di visita guidata alla mostra “Perugino nel suo tempo”. E ancora sabato, alle 17 alla sala dei Notari andrà in scena “Più in alto delle nuvole”, una conferenza spettacolo sulla carriera agonistica e le gesta di Marco Pantani, condotta da Alessio Stefano Berti, giornalista e testimonial dell'Eroica, con la collaborazione di Alessandro Galli, direttore del periodico di riferimento “Biciclette d'epoca", e di Elisabetta Daolio.