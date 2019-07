PERUGIA - Tragedia in piscina. Intorno alle 18 di sabato, un uomo di 40 anni ha perso la vita in zona Ponte Pattoli. Secondo quanto si apprende, l'uomo è annegato e tutti i tentativi di rianimarlo si sono rivelati inutili. Immediato è stato l'intervento da parte del personale della struttura in cui si trovava, anche a livello di attivazione dei soccorsi: sul posto sono subito arrivati ambulanza e carabinieri ma, come detto, per il quarantenne non c'è stato nulla da fare.



Sono in corso tutti gli accertamenti per stabilire le cause dell'annegamento. L'uomo potrebbe essere stato vittima di un malore prima di finire sott'acqua. © RIPRODUZIONE RISERVATA