PERUGIA - Torna la paura a Fontivegge. Tornano le battaglie a coltellate, in sangue in strada e le persone terrorizzate a chiedere aiuto a passanti e forze dell’ordine. Nella giornata di ieri sono scattati due allarmi in neanche mezzora. Due situazioni distinte e tra loro molto diverse, ma che danno l’idea di come basti poco per scatenare la follia tra personaggi evidentemente poco raccomandabili, e dunque del tipo di persone che girano ogni giorno nella zona della stazione. Il primo allarme scatta poco dopo le diciannove: un nigeriano viene ferito da una coltellata.Sul posto immediato l’intervento dei carabinieri e del personale medico sanitario del 118, dopo l’allerta data da alcuni passanti. Siamo nella zona tra piazza del Bacio e via Mario Angeloni. L’uomo viene portato in ospedale per tutti gli accertamenti del caso. Da quanto si apprende, gli autori della coltellata sarebbero due magrebini poi in fuga. Non ancora chiariti i motivi della violenta lite, ma appare quantomeno probabile che possano esserci questioni legate allo spaccio di droga.Di altro tenore, ma con stesso finale, la lite che scoppia mezzora dopo, sempre nella zona di via Mario Angeloni: stavolta i passanti e le persone che stanno uscendo dal lavoro vengono attirati dalle urla di una ragazza, che chiede aiuto dal momento che c’è a terra una persona ferita da una coltellata a una gamba. Anche in questo caso, sul posto ambulanza e carabinieri. In questo caso la lite, tra sudamericani, sarebbe scoppiata a seguito di apprezzamenti fatti da uno alla fidanzata dell’altro. In entrambi i casi, le coltellate non hanno riportato gravi lesioni.