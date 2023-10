Sabato 28 Ottobre 2023, 08:37

PERUGIA - L’offerta generale rinnovata e più ampia. Una macchina organizzativa che punta al cambio di passo sfruttando anche la tecnologia. Un super piano integrato per i controlli e la gestione della viabilità. Fra tradizione e innovazione, torna la Fiera dei Morti, storico appuntamento che si terrà fra Pian di Massiano e il centro storico dall’1 al 5 novembre. Saranno in tutto 518 i banchi, di cui 65, con un nuovo look, nell’acropoli tra corso Vannucci, piazza della Repubblica (mostra-mercato tipicità artigianali), via Mazzini (villaggio delle regioni d’Italia ed eccellenze umbre), piazza Matteotti (enogastronomia) e piazza Italia. Quest’ultima sarà dedicata alle città gemelle che porteranno i sapori di Francia, Slovacchia, Germania, Stati Uniti. L’edizione 2023 è stata presentata ieri in Comune dagli assessori Clara Pastorelli (Commercio), Luca Merli (Sicurezza), Antonella Vitali (vicecomandante polizia locale), Lauretta Vagnetti (ufficio relazioni internazionali del Comune), Paolo Mariotti (Consorzio Perugia in Centro) e Lucia Boccolini (Magenta Events).

Tra le novità principali, una control room sviluppata da WiseTown attraverso l’innovativo strumento digitale Perugia Digital Twin. Il Centro direzionale fiera di Pian di Massiano potrà monitorare in tempo reale «le esigenze dei partecipanti del settore economico, consentendo una risposta pronta alle loro richieste e una gestione tempestiva delle segnalazioni provenienti dai cittadini». Sul fronte della viabilità e dei controlli, la macchina organizzativa dell’evento ha lavorato a tutto campo vista la concomitanza con altri grandi eventi, cioè i baracconi e una partita interna del Perugia. Disposto un fitto piano per la viabilità, con una lunga serie di strade a senso unico e zone be definite per la sosta. Il Comune, viste le proposte avanzate da Busitalia e Minimetrò, ha rivolto un invito ai cittadini ad usare soprattutto i mezzi di trasporto pubblici. Tornando ai controlli, sotto il coordinamento della Prefettura, tutte le forzed dell’ordine garantiranno la sicurezza di tutte le aree dalla manifestazione. La vice comandante della polizia locale Vitali ha spiegato che, viste le novità proposte dalla fiera «è atteso un afflusso significativo». Per questo tutto il personale della polizia locale, salvo i servizi essenziali «sarà impiegato nelle aree della manifestazione ed opererà in sinergia con le forze dell’ordine». Entrando nel dettagli del trasporto pubblico, nei giorni di fiera sarà emesso il biglietto Up giornaliero Fiera 2023 ad un prezzo di 3,50 euro (invece che 5,40). Sarà utilizzabile da un adulto e un bambino under 12 nell’arco di 24 ore dalla convalida. L’1 e 5 novembre saranno potenziate le linee di autobus F e G che collegano centro e Pian di Massiano passando per Elce e via dei Filosofi. Minimetrò, ecco gli orari: l’1 dalle 9 alle 20,45 (ultima corsa). Dal 2 al 4: 7-21,05; il 5 dalle 9 alle 20,45. Curiosità: al centro direzione ci saranno volontarie del servizio civile per dare supporto sull’attivazione dello Spid e altri servizi.