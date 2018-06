PERUGIA - Paura lungo il Raccordo. Alle 6.30 di lunedi mattina i vigili del fuoco della della centrale di Madonna Alta sono intervenuti con 4 mezzi all'altezza delo svincolo di Mantignana, per un incendio autotreno che trasportava materiali in plastica.



La strada è rimasta chiusa fino alla completa estinzione delle fiamme, con marcia lungo un'unica corsia. In atto le operazioni di smassamento, le cause dell'incendio probabilmente sono da ricollegarsi al surriscaldamento dei freni.

