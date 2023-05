Venerdì 12 Maggio 2023, 07:05 - Ultimo aggiornamento: 07:06

PERUGIA - Lo hanno definito tutt’altro che spaventato e forse più «arzillo» degli altri. Probabilmente perché in 96 anni di vita ne avrà viste talmente tante che restare intrappolato in ascensore non gli ha fatto un grande effetto. Anche se tutto ciò è avvenuto nel mentre non una ma ben due scosse di terremoto facevano ballare l’ascensore stesso.

È successo ieri pomeriggio, in centro. L’anziano, assieme ad altre due persone, ha preso posto sull’ascensore del mercato coperto quando improvvisamente l’ascensore stesso si è bloccato. Un’eventualità che ovviamente ci può stare, specie perché in quel momento il maltempo stava colpendo duramente e in città si è abbattuta anche la grandine.

Immediata è partita la richiesta di aiuto, anche perché proprio in quel momento le tre persone all’interno dell’ascensore hanno dovuto fare i conti anche con le oscillazioni causate dalle due scosse di terremoto in pochi minuti, una a Cortona e l’altra al Trasimeno, che se anche non sono state di magnitudo particolarmente forte (intorno a 2.9) si sono fatte sentire. Il personale del mercato coperto e i vigili del fuoco hanno tratto in salvo l’anziano e gli altri due compagni di sventura.