Perugia e Terni, iniziative delle scuole contro il bullismo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PERUGIA - L'Ufficio scolastico Regionale e la polizia postale anche quest'anno sono impegnate in un'attività di informazione-formazione sui temi della prevenzione ai fenomeni di bullismo e cyberbullismo. Con l'obiettivo di sensibilizzare le giovani generazioni circa i rischi connessiall'uso improprio di Internet. Per il Safer Internet Day 2020, giornata mondiale annuale sulla sicurezza in rete, l'11 febbraio, sono stati progettati due eventi che si terranno a Perugia e a Terni. Al centro congressi «Capitini» del capoluogo umbro saranno coinvolti circa seicento allievi ed è prevista anche l'interazione con unapsicologa specialista del settore.A Terni l'appuntamento è a palazzo Gazzoli, dove confluiranno oltre 300 giovani. In totale, quest'anno, circa 3 mila ragazze e ragazzi di scuola secondaria di primo e secondo grado - annuncia l'Usr - saranno formati-informati sull'argomento, con una ricaduta importante sui coetanei e tutto il mondo della scuola