Perugia-Ternana, mezzo Curi non basta. La prevendita per i tifosi biancorossi parte subito forte. Chiusa la Gradinata, per i perugini solo 5900 biglietti

Mezzo stadio Curi non può bastare per ospitare il derby dell’Umbria. Era previsto, lo si sapeva dopo la chiusura (senza prospettive di riapertura, almeno per ora) della Gradinata per motivi di sicurezza, che fa il paio con la curva Sud chiusa da anni, settore ospiti a parte.

Era attesa nella giornata di ieri, all’apertura della prevendita per il derby Perugia-Ternana di sabato prossimo (ore 16,15) la riprova dei fatti. Che c’è stata, immediata, con lunghe code al botteghino del ‘Curi’ e nelle quattro ricevitorie sinora abilitate (la vendita online non è permessa per motivi di sicurezza). Ebbene, manco a dirlo a Pian di Massiano lunghe code si sono verificate sin da un’ora prima dell’apertura, che era prevista per le 16. D’altro canto la richiesta è enorme e l’offerta invece molto limitata ed è subito emersa l’evidenza. Lo stadio ‘Curi’ allo stato attuale ha una capienza complessiva di 9736 posti, con la sola curva Nord (5150 posti) aperta al 100 per 100 della capienza. La Tribuna (3500 posti circa) e il settore ospiti (1100 posti circa) sono invece aperti al 50 per 100, sempre per motivi di sicurezza.

Considerando i 2764 abbonati (tra cui i 400 di gradinata dirottati tra tribuna e curva Nord), a disposizione dei tifosi perugini restano davvero pochi biglietti: circa 5900. Ed è logico pensare che questi biglietti saranno polverizzati già a metà settimana o giù di lì, lasciando molti tifosi fuori dal derby.



Quanto ai 1100 biglietti destinati alla tifoseria ternana, alla sera di ieri si è saputo che solo domani si riunirà il Gos per la decisione sulla prevendita, riservata ai soli residenti della provincia di Terni. Ma filtra ottimismo e non dovrebbero esserci problemi, i tifosi ternani al Curi’ci saranno (la prevendita partirà di conseguenza al pronunciamento del Gos), anche nel rispetto del principio di reciprocità con la gara di andata. Non resta che augurarsi che l’iter per il nuovo Curi prenda la sua strada al più presto, che si faccia o non si faccia. Intanto ecco un derby ‘d’emergenza’ come poche volte è accaduto nella storia. E il riferimento non è certo alla sicurezza, che anzi sarà garantita con un numero di spettatori così limitato.Alla ripresa degli allenamenti in vista del derby e dopo il ko di Ascoli il Perugia si blinda. Su decisione di allenatore e direttore sportivo, gli allenamenti per tutta la settimana che porta al derby saranno a porte chiuse. Certo è che la sconfitta in terra marchigiana, arrivata per propri errori ma anche per clamorose sviste arbitrali, non è stata molto ben digerita. E il Perugia è uscito dal ‘Del Duca’ anche con qualche acciaccato di troppo. Se sabato tornerà Santoro dalla squalifica e continuerà a mancare l’infortunato Curado, intanto ieri hanno lavorato a parte Di Serio, Olivieri e Dell’Orco, mentre tra gli acciaccati c’è anche Di Carmine. Regolarmente nel gruppo Rosi e Struna, che avrà bisogno di tempo per ritrovare la condizione.