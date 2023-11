Perugia, tempesta di vento e pioggia: alberi sulle auto e strade bloccate. A Pian delle Pieve (Assisi) esondato il Tescio. A Foligno chiusi gli accessi al fiume Topino

Pioggia e vento nella notte e nelle prime ore di domenica hanno causato diversi danni a Perugia e non solo. Alberi caduti in diverse zone della città e allagamenti. La situazione più complessa lungo via Assisana chiusa al traffico, secondo quanto confermato dalla polizia locale, per la caduta di un grosso pino marittino sradicato dal forte vento. La strada è stata riaperta a metà mattinata. In via Fonti Coperte una quercia è caduta su alcune auto in sosta. Tra gli allagamenti più rilevanti da segnalare quello a ridosso della stazione di Fontivegge. Diversi interventi sia dei vigili del fuoco che della stessa polizia locale. Secondo Perugia Meteo il capoluogo di Regione è stato spazzato da una tempesta di vento e pioggia. «Quasi mezz'ora di raffiche oltre i 60-70kmh, senza alcuna fulminazione, con intensità e costanza davvero impressionante. Praticamente impossibile- è scritto nel profilo Fb di Perugia Meteo- misurare in modo congruo la pioggia caduta. Molti rami spezzati e qualche albero caduto in diverse località del perugino».

A Pian della Pieve (Assisi) è esondato il torrente Tescio . Lo rende noto il Comune di Bastia che invita la popolazione a evitare di scendere in seminterrati e ai piani bassi delle abitazioni. Sul posto i sindaci Stefania Proietti e Paola Lungarotti. E' tornata la paura dopo la violentissima esondazione del 23 giugno quando le case vicino al torrente, nella zona di Bastia, furono invase da acqua e fango. Frane nella zona del bosco di San Francesco proprio per l'esondazione del Tescio. Raffica di interventi per i danni da maltempo nel Folignate. Il Comune ha disposto la chiusura degli accessi al fiume Topino con il personale della polizia locale impegnato in decine di verifiche. Secondo un primo bilancio degli interventi arrivato dai vigili del fuoco del comando provinciale di Perugia, le zone interessate all'emergenza vento e pioggia sono Perugia, Assisi, Foligno, Todi, Gualdo Tadino, Fossato di Vico, Spoleto, Giano e Città della Pieve. Oltre cento le richieste di intervento.