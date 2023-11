Perugia, tempesta di vento e pioggia: alberi sulle auto e strade bloccate. A Pian delle Pieve esondato il Tescio. A Foligno chiusi gli accessi al fiume Topino

Pioggia e vento nella notte e nelle prime ore di domenica hanno causato diversi danni a Perugia e non solo. Alberi caduti in diverse zone della città e allagamenti. La situazione più complessa lungo via Assisana chiusa al traffico, secondo quanto confermato dalla polizia locale, per la caduta di un grosso pino marittino sradicato dal forte vento. La strada è stata riaperta a metà mattinata. In via Fonti Coperte una quercia è caduta su alcune auto in sosta. Tra gli allagamenti più rilevanti da segnalare quello a ridosso della stazione di Fontivegge. Diversi interventi sia dei vigili del fuoco che della stessa polizia locale. Secondo Perugia Meteo il capoluogo di Regione è stato spazzato da una tempesta di vento e pioggia. «Quasi mezz'ora di raffiche oltre i 60-70kmh, senza alcuna fulminazione, con intensità e costanza davvero impressionante.

Praticamente impossibile- è scritto nel profilo Fb di Perugia Meteo- misurare in modo congruo la pioggia caduta. Molti rami spezzati e qualche albero caduto in diverse località del perugino». A Pian della Pieve (Assisi) è esondato il torrente Tescio. Lo rende noto il Comune di Bastia che invita la popolazione a evitare di scendere in seminterrati e ai piani bassi delle abitazioni. Raffica di interventi per i danni da maltempo nel Folignate. Il Comune ha disposto la chiusura degli accessi al fiume Topino con il personale della polizia locale impegnato in decine di verifiche