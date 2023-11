Perugia, tempesta di vento e pioggia: alberi sulle auto e strade bloccate. A Pian delle Pieve esondato il Tescio

Pioggia e vento nella notte e nelle prime ore di domenica hanno causato diversi danni a Perugia e non solo. Alberi caduti in diverse zone della città e allagamenti. La situazione più complessa lungo via Assisana chiusa al traffico, secondo quanto confermato dalla polizia locale, per la caduta di un grosso pino marittino sradicatod al forte vento. In via Fonti Coperte una quercia è caduta su alcune auto in sosta. Tra gli allagamenti più rilevanti da segnalare quello a ridosso della stazione di Fontivegge. Diversi interventi sia dei vigili del fuoco che della stessa polizia locale. Secondo Perugia Meteo il capoluogo di Regione è stato spazzato da una tempesta di vento e pioggia. «Quasi mezz'ora di raffiche oltre i 60-70kmh, senza alcuna fulminazione, con intensità e costanza davvero impressionante.

Praticamente impossibile- è scritto nel profilo Fb di Perugia Meteo- misurare in modo congruo la pioggia caduta. Molti rami spezzati e qualche albero caduto in diverse località del perugino». A Pian della Pieve (Assisi) è esondato il torrente Tescio. Lo rende noto il Comune di Bastia che invita la popolazione a evitare di scendere in seminterrati e ai piani bassi delle abitazioni.