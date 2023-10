Martedì 17 Ottobre 2023, 08:27

PERUGIA - Agenti con tablet, smartphone e stampanti portatili da utilizzare per tutto il lavoro da svolgere: dalle violazioni al codice della strada alla consultazione banche dati. Con l’obiettivo di velocizzare e snellire le procedure, riducendo la documentazione cartacea, ha preso forma un progetto della polizia locale per dotare di strumentazioni informatiche le proprie pattuglie che lavorano sul territorio. La novità arriva a seguito di un processo di informatizzazione delle procedure degli uffici. Alla base c’è un bando della Regione che finanzierà progetti volti a migliorare la sicurezza delle comunità locali. Perugia si presenza con un progetto da 40.273,50 euro, con l’obiettivo di ottenere un finanziamento da 30mila euro, pari al 75 per cento del costo totale. Nei giorni scorsi la giunta ha deliberato l’approvazione degli impegni racchiusi in una bozza progettuale, dando mandato al sindaco e ai competenti uffici per la sottoscrizione e l’inoltro della domanda alla Regione, unitamente alla necessaria documentazione, per la partecipazione al bando.

Il documento allegato alla delibera di giunta analizza il contesto di lavoro della polizia locale (guidata dalla comandante Nicoletta Caponi e dalla vice Antonella Vitali) e definisce gli obiettivi progettuali per una «polizia locale moderna e digitalizzata». La polizia locale del Comune di Perugia «è impegnata nelle numerose attività d’istituto sia in centro storico, sempre più apprezzato come meta culturale e religiosa e con turismo in crescita, sia in periferia, con particolare attenzione alle aree più disagiate. Svolge anche attività di polizia stradale, amministrativa e giudiziaria su un territorio particolarmente vasto». Le crescenti problematiche di sicurezza e decoro urbano, i maggiori impegni assunti dalla polizia locale in fatto di incidenti e le questioni connesse al fenomeno della movida notturna «hanno fatto aumentare notevolmente, nei recenti anni, le incombenze». C’è dunque «l’esigenza di dotare le pattuglie di strumentazioni informatiche, tecnologie e sistemi innovativi capaci di snellire le procedure di accertamento, velocizzare la consultazione di banche dati e rendere più efficiente l’interscambiabilità delle informazioni e la comunicazione interna ed esterna». Nel progetto si evidenzia anche che appare «superato il sistema che vede ancora gli agenti in servizio esterno portarsi al seguito blocchi di verbali per le varie ipotesi di violazione, normativa e prontuari, che peraltro risultano nel loro complesso pesanti e ingombranti» e «meno stimolante il lavoro per la fascia più giovane degli agenti, normalmente assegnati a servizi esterni, che si approcciano con la tecnologia in maniera molto agevole e sentono come vecchia la gestione cartacea delle procedure esterne». Da questo scenario scatta la rivoluzione digitale.