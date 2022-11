Venerdì 11 Novembre 2022, 07:28

Una battaglia legale lunga tre anni per avere ragione di una super-bolletta sbagliata. Tanto ha dovuto aspettare un perugino per vedere azzerato un conguaglio da oltre 3mila euro, prima rettificato e poi richiesto con tanto di decreto ingiuntivo. «A volte occorre percorrere anche le strade legali con caparbietà se i gestori vanno avanti nonostante la presenza di errori evidenti», osserva Damiano Marinelli, presidente dell’Unione nazionale consumatori (Unc) dell’Umbria che ha istruito la causa.

Una storia nella quale non c’entrano i rincari subiti dalle tariffe di luce e gas, ma legata a un conguaglio sbagliato per il quale l’utente è stato “perseguitato” dal gestore del servizio elettrico. Il caso, seguito dall’Unc regionale, ha inizio quattro anni fa quando il consumatore, per l’utenza di un immobile ubicato in un piccolo comune al confine tra Umbria e Lazio, ha ricevuto una bolletta di 3.140 euro riferita a una fornitura chiusa tre anni prima.

Sorpreso, ma in buona fede, il cittadino si è subito attivato per risolvere la questione, certo che si trattasse di un errore, chiedendo il ricalcolo dei consumi. A seguito del riconteggio, il gestore ha inviato una bolletta di rettifica nella quale ha comunicato espressamente che nulla era dovuto e che, anzi, l’utente risultava a credito di 128 euro. La questione sembrava risolta, ma un anno dopo tale scambio di corrispondenza, lo stesso cittadino ha ricevuto un decreto ingiuntivo di 3.012 euro, pari alla differenza tra la vecchia bolletta e il credito riconosciuto, per altro mai corrisposto al cliente. Il quale, col patrocinio degli avvocati Erika Paiolo e Francesco Buccini del foro di Perugia, ha quindi proposto opposizione al giudice di pace. Di fronte al quale, è stato dimostrato che la nota di credito di 128 euro riportava la dicitura “fattura di rettifica” con espresso riferimento a quella da 3.140 euro. «Documento emesso precedentemente ed erroneamente per stessa ammissione del gestore», spiega l’associazione. «Nonostante l’opposizione, il giudice di pace ha però respinto il ricorso, condannando l’utente a pagare 3.012 euro, oltre le spese processuali».

La sentenza è stata quindi impugnata dai legali dell’utente perugino che si sono rivolti al tribunale ordinario, sottolineando l’illegittimità del verdetto. «Dispositivo che il giudice di pace aveva motivato in modo succinto e insufficiente – si fa notare dall’Unc Umbria – parlando di credito del gestore legittimo e di calcoli corretti. Il tutto senza prendere in considerazione le risultanze istruttorie emerse in sede di giudizio». Si arriva quindi all’epilogo, visto che il giudice ordinario, dopo un processo durato circa due anni, ha emesso una sentenza con la quale l’appello dell’utente è stato accolto integralmente, ritenendo le argomentazioni che il cittadino ha posto a sostegno del ricorso, “logiche, fondate e condivisibili”. Risultato? Revoca del decreto ingiuntivo emesso due anni prima e condanna del gestore al pagamento delle spese legali del giudizio di primo e secondo grado a favore del cittadino. «Spesso gli operatori possono andare avanti anche se palesemente ci sono errori di calcolo», osserva Damiano Marinelli, presidente Unc Umbria. «È quindi fondamentale trovare gli esperti che possano consigliare al meglio le strade, anche giudiziali quando non ce ne sono altre, e perseguirle con caparbietà per arrivare ad avere giustizia».

IL GESTORE FANTASMA

Un caso segnalato alla redazione racconta di una famiglia di Castel del Piano (Perugia) che ha temuto di vedere interrotte le utenze di luce e gas ma non per problemi di mancati pagamenti. «Spacciandosi per il nostro fornitore –raccontano – ci hanno comunicato che dal prossimo mese lo stesso gestore avrebbe interrotto le forniture nella nostra zona di residenza e che quindi avremmo dovuto sottoscrivere una nuova utenza». La signora che in famiglia si occupa delle bollette ha quindi preso tempo rinviando la stipula del nuovo contratto al giorno successivo. «Visto che erano trascorsi appena dieci mesi dall’inizio della fornitura, ho pensato di chiamare il nostro gestore per avere chiarimenti in merito a questa presunta interruzione. Dal call center mi hanno spiegato che queste persone che stanno chiamando cercano solo di far sottoscrivere nuovi contratti con l’inganno. Se ci fossero problemi relativi all’utenza, mi hanno spiegato, le comunicazioni viaggerebbero via mail o posta raccomandata».