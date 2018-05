PERUGIA - Uno studente cinese è precipitato dal secondo piano di un palazzo nella zona di Monteluce, nel primo pomeriggio di martedì. Immediata l'attivazione dei soccorsi, con il 118 e la polizia sul posto. Mentre il personale medico sanitario ha preso in carico il ragazzo, i poliziotti (sul posto anche gli investigatori della squadra mobile) si sono messi al lavoro per ricostruire quanto accaduto.



Al momento della caduta, nell'appartamento c'erano altri due studenti: al momento l'ipotesi principale è quella di un incidente, con il ragazzo che avrebbe perso l'equilibrio e sarebbe caduto facendo un volo di circa cinque metri, ma nessuna ipotesi viene scartata.



Lo studente ha riportato vari traumi, le sue condizioni negli ultimi minuti si sarebbero aggravate anche se non sembrerebbe a rischio vita.

Martedì 29 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 16:53



© RIPRODUZIONE RISERVATA