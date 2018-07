Perugia, studente di medicina già laureato in onestà: trova 600 euro per terra e li restituisce

PERUGIA - La laurea in onestà arriva prima di quella per cui sta studiando, e il valore è altissimo: uno studente di medicina, uscendo dalla facoltà trova 600 euro a terra e trova il modo di restituirli al proprietario.



È successo nella giornata di giovedì, quando il ragazzo si è accorto di un portafoglio in mezzo alla strada: all'interno 600 euro in contanti, carte di credito e documenti. Tutto di proprietà di un perugino, un geometra. Il ragazzo, per uno studente quella cifra può rappresentare un tesoro, ha preso il portafoglio e si è diretto datli agenti di polizia del posto fisso dell'ospedale Santa Maria della Misericordia che provvederanno a restituire tutto al proprietario.

Venerdì 6 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 17:48



