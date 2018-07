Perugia, stroncato maxi giro di cocaina: clienti da 80 dosi al mese

PERUGIA - Anche settanta-ottanta acquisti in poco meno di un mese. Questo l'identikit di alcuni dei clienti del duo di spacciatori che avevano messo in piedi un giro di cocaina niente male. Sono accusati di diversi episodi di spaccio di cocaina, due albanesi di 39 e 32 anni, nei confronti dei quali è stata eseguita una ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari emessa dal gip di Perugia al termine di un' indagine condotta dai carabinieri di Assisi e relativa a un giro di stupefacenti nel perugino.



Per mesi gli investigatori hanno seguito le tracce dei due albanesi, con intercettazioni telefoniche e acquisizione dei tabulati dai quali è emerso quello che gli investigatori considerano un costante contatto con assuntori di droga. Secondo quanto emerso dagli accertamenti dopo avere fissato un appuntamento telefonico la cessione avveniva in maniera fugace in parcheggi o in zone limitrofe all'abitazione degli spacciatori.



Durante le indagini i militari hanno sequestrato svariate dosi di cocaina, che venivano cedute ad un prezzo di circa 70

euro l'una e ascoltato i vari acquirenti. L'attività di controllo ha permesso di fare luce su quella che è considerata una costante attività di spaccio di cocaina al dettaglio destinato ad utenti di varie età.

