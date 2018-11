Perugia, una striscia d'olio di 300 metri blocca la E45

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PERUGIA - Mercoledì mattina avventuroso lungo la E45 all'altezza dello svincolo di Ponte Valleceppi, in direzione Perugia. In una giornata, vista la concomitanza delle tradizionali visite ai cimiteri e della Fiera dei Morti, in cui la circolazione stradale si preannucia sostenuta tanto all'interno della città quanto lungo la rete extraurbana, ecco che una striscia d'olio lunga 300 metri diventa motivo di ulteriore difficoltà.Tutto parte dall'incidente che ha visto protagonista un'auto, con il conducente che ha improvvisamente perso il controllo finendo fuori strada. Nulla di grave, fortunatamente, per le persone rimaste coinvolte. Il problema è che la causa principale è proprio quella lunga striscia d'olio, persa evidentemente poco prima da un mezzo in transito. Immediato l'intervento di polizia stradale e vigili del fuoco: chiusura del tratto per liberarlo dalla sostanza e formarsi inevitabile di lunghe code.