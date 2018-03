Perugia, strangola la mamma e poi chiama i carabinieri e confessa. «L'ho uccisa»

Prima l'ha uccisa strangolandola con le mani e poi ha chiamato i carabinieri: si è consumato così, in pochi minuti, un nuovo dramma familiare. L'omicidio è avvenuto nella prima mattinata di lunedì, nella zona di Montelaguardia (Perugia). L'uomo, secondo quanto si apprende, dopo aver ucciso la madre ha chiamato i carabinieri per raccontare quanto aveva commesso. «Ho ucciso mia madre» avrebbe detto alla centrale operativa del 112. Sul posto, oltre ai carabinieri, anche il medico legale Laura Reattelli Paglicci e il pubblico ministero Annamaria Greco. L'uomo è stato arrestato per omicidio volontario. E' stato interrogato a lungo dagli inquirenti e sarebbe apparso in stato confusionale.



L'uomo si chiama Luciano Naticchi, ha 59 anni. Secondo le prime risultanze investigative, avrebbe dormito nella notte tra domenica e lunedì nell'appartamento della madre, Ofelia Tiburi (79 anni), che si trova nella stessa palazzina in cui il figlio che ne ha denunciato l'omicidio vive assieme alla moglie e i due figli. Probabilmente l'uomo si trovava in una condizione di notevole difficoltà psicologica per una serie di difficoltà familiari tra cui la morte del padre.



Viene ipotizzato l'omicidio nell'indagine condotta dai carabinieri. Il figlio della vittima è stato condotto in caserma dai

carabinieri che lo hanno interrogato alla presenza del magistrato di turno e di un legale. Al termine è scattato l'arresto. L'allarme è scattato dopo che l'uomo ha chiamato il 112 affermando di avere ucciso la madre.



I carab inieri sono al lavoro anche sul movente. Tra le cause potrebbe esserci una motivazione economica.

L'uomo, un pensionato incensurato, abitava nella stessa palazzina della madre, in un appartamento al piano di sotto con la sua famiglia. La scorsa notte aveva dormito con la madre, come faceva di tanto in tanto per farle compagnia.

Lunedì 12 Marzo 2018 - Ultimo aggiornamento: 16:54



