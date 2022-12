Venerdì 30 Dicembre 2022, 08:48

Una scritta «buca» di fronte ad una buca. Succede in via Palermo, dove una grossa voragine mette e rischio gomme e cerchioni delle automobili in transito. Fatta con una bomboletta spray di colore bianco, sembra essere a tutti gli effetti una soluzione fai da te. Cioè una trovata di qualche cittadino che ha voluto segnalare così quel pericolo. Proprio in questi giorni ci sono stati vari casi di segnaletica improvvisata o comunque di interventi ironici dei cittadini. C’è stato il caso dei fiori natalizi sulle buche nella zona San Lorenzo della Rabatta. Oppure del paletto nella mega voragine, subito chiusa, lungo la martoriata strada dei Conservoni. Tante situazioni spuntate nei giorni di grande emergenza, con decine di casi di danneggiamenti, proteste a non finire in ogni quartiere e un piano di intervento lampo del Comune che ha messo sul piatto 50mila euro per frenare l’emergenza. E la mossa, sembra aver funzionato perché, se permangono problemi in alcune strade (quelle ancora non interessate dai piani annuali di risanamenti), le situazioni peggiori sono state risolte. Non solo con la chiusura di buche ma anche con piccoli risanamenti di parti ammalorate di asfalto. Fra chi ha notato la differenza c’è anche Michele Guaitini, sempre attento alle tematiche connesse alla viabilità cittadina. «Ritengo doveroso fare un plauso agli uomini del cantiere comunale del Comune – ha scritto in un post pubblicato nel proprio profilo Facebook - che in pochi giorni hanno messo una toppa, in senso materiale e figurato, alle numerosissime e gigantesche buche emerse dopo le piogge, tutt'altro che eccezionali, della prima metà di dicembre». Anche lui osserva che «ovviamente trattasi di rattoppi destinati a sciogliersi alla prossima perturbazione seria, sebbene in qualche caso ho notato invece delle riparazioni più stabili e durature». L’impegno dell’ente è comunque andato anche oltre l’emergenza. «Tra l'altro per quanto ho potuto constatare di persona si è approfittato per tappare anche buche che c'erano da mesi. Insomma, i problemi atavici delle nostre strade permangono, però il lavoro in emergenza è stato fatto dignitosamente». Sono numerose, in base alle segnalazioni raccolte, le strade su cui il Comune ha messo mano. Altre segnalazioni però continuano ad arrivare agli uffici e direttamente alla centrale della polizia locale che, anche in questi giorni, riceve una media di dieci telefonate al giorno relative al problema delle buche. A queste si aggiungono le segnalazioni social, di certo meno dirette rispetto ad una chiamata ma comunque utili per capire la mappa dei problemi. C’è chi questi giorni ha ironizzato mandando gli auguri ai propri amici dalla buca di via Cotani, a Madonna Alta. «Segnalata da giorni», evidentemente al momento del post ironico non era stata ancora sistemata.