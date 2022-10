Mercoledì 26 Ottobre 2022, 07:20

Mille idee, molti veleni, zero risultati. Adesso arriva l’idea mille e uno per chiudere lo steccone di piazza del Bacio, Fontivegge con vista.

Il confronto è avviatissimo tanto che lunedì sera, all’ora dell’aperitivo, il sindaco Andrea Romizi e l’assessore all’Urbanistica, Margherita Scoccia hanno convocato una riunione di maggioranza per mettere al corrente i consiglieri comunali del centrodestra di quello che c’è sul tavolo. Riunione mista tra sala Rossa e collegamenti on line, ma con un diktat per tutti: nessuna foto alle slide del progetto. Meglio la prudenza. Ma gli spifferi dalle vecchie finestre di palazzo dei Priori escono e raccontano di quello che c’è sul tavolo. Il progetto di una società straniera per realizzare uno student hotel e chiudere dopo decenni l’operazione piazza del Bacio.

Il confronto è avviatissimo, Il Comune ci pensa valutando pro e contro ma è presto per fare ipotesi di come, se e quando andrà in porto il progetto. Sul tavolo un po’ di numeri e la destinazione urbanistica dell’area. I numeri dicono 43mila metri cubi di spazio da utilizzare secondo i dati di una vita fa, destinazione mista che a Perugia è un classico, commerciale e direzionale. Logica la necessità di una variante al Prg per il cambio di destinazione d’uso. Nel vertice di maggioranza i consiglieri comunali presenti(c’è stata qualche defezione) avrebbero capito come ci sia l’intenzione della giunta di aprire il confronto con l’investitore puntando su una corposa sforbiciata della cubatura prevista in origine. Altro spiffero di rilievo il fatto che al Comune, cioè alla casse pubbliche, l’operazione non costerebbe nulla.

Le varie esperienze di student hotel che ci sono in giro per il mondo raccontano di spazi non solo per studenti, ma anche co-working, spazi per riunioni ed eventi, spazio ristori e camere d’albergo vere e proprie per un intervento di accoglienza più ampia.

Della costruzione dello steccone di piazza del Bacio si parla da anni. C’è chi ricorda l’idea di realizzare una biblioteca con piramide e palestra per la scherma, di un emendamento al bilancio dell’allora sindaco Renato Locchi proprio per trovare i fondi per andare a completare quello spazio tra piazza del Bacio e via Angeloni. Con un po’ di lavoro archivistico si scopre che già nel 2003 veniva considerata esagerata la previsione di piano di 43mila metri cubi. Eppoi un project financing, eppoi c’era l’ipotesi di ultimare il progetto dell’architetto Aldo Rossi datato 1983, cioè lo steccone di Fontivegge, a cui affidare «il possibile ruolo di contenitore culturale strategico per la rivitalizzazione e riqualificazione» della zona. Naturalmente la parola steccone non poteva non finire in un’inchiesta (intercettazione) di 15 anni fa con la Finanza che bussò in Comune. Ora su quel terreno è in corso una procedura di liquidazione.