Perugia, sul bus senza biglietto picchia il controllore che lo fa scendere. Paura alla stazione di Fontivegge

PERUGIA Paura su un autobus in sosta a Piazza Vittorio Veneto, davanti alla stazione ferroviaria di Fontivegge, all'atto del controllo dei biglietti. Uno straniero di 37 anni, sprovvisto del ticket e invitato dal controllore a scendere, improvvisamente lo ha colpito con un pugno al costato, per poi minacciarlo con un termos metallico che teneva in mano, dicendo che gli avrebbe spaccato la testa oppure avrebbe rotto il vetro del finestrino, aggiungendo diverse frasi offensive e minacce di morte. I passeggeri, che erano sull'autobus, sono stati fatti scendere per poter prendere un altro autobus ed è stato richiesto l'intervento di una pattuglia dei Carabinieri che ha subito identificato l'autore dell'aggressione, riportandolo alla calma. L'uomo è sttao denunciato oer minacce, percesse e interruzione di servizio pubblico.